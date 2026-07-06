Не стали чемпионами, но стали героями: Кабо-Верде устроило невероятный прием своей сборной

Чемпионат мира-2026, помимо громких побед, подарил и немало интересных историй. Одной из них стала сборная Кабо-Верде, которая поразила многих своим выступлением.

Возвращение национальной сборной после участия в турнире превратилось в настоящий праздник для страны. Несмотря на то, что сборная завершила выступление на чемпионате мира, на родине футболистов встречали как героев, сообщает 24 Канал.

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Как в Кабо-Верде встретили свою сборную?

Они вернулись домой в атмосфере грандиозного карнавала. Улицы городов и терминалы аэропорта заполнили тысячи болельщиков с национальными флагами и символикой сборной.

Особенно эмоциональным стал момент приземления самолета: один из сотрудников аэродрома опустился на колени перед самолетом с командой.

Учитывая, что население Кабо-Верде составляет около 500 тысяч человек, количество людей, пришедших встречать команду, было впечатляющим. Футболисты и тренерский штаб не скрывали эмоций от такого приема. Игроки охотно общались с журналистами, фотографировались с болельщиками и благодарили соотечественников за поддержку.

Символично, что возвращение сборной совпало с празднованием Дня независимости Кабо-Верде, что сделало встречу команды еще более знаковой для всей страны.

Кабо-Верде на ЧМ-2026

Сборная Кабо-Верде сотворила настоящее футбольное чудо на ЧМ-2026, став главной неожиданностью турнира. Попав в сложную группу H вместе с Саудовской Аравией, Уругваем и Испанией, команда смогла пробиться в раунд плей-офф. Для этого им не понадобилась ни одна победа: африканская сборная сыграла все три матча группового этапа вничью и не потерпела ни одного поражения в основное время.

В 1/16 финала Кабо-Верде ждало сверхсложное испытание – матч против действующих чемпионов мира, аргентинцев с Лионелем Месси. Несмотря на существенное превосходство соперника в мастерстве, номинальные аутсайдеры навязали гранду ожесточенную борьбу. Судьба этой драматичной встречи решилась лишь в дополнительное время, где Аргентина вырвала тяжелую победу со счетом 3:2.