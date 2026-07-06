Повернення національної команди після участі у турнірі перетворилося на справжнє свято для країни. Попри те, що збірна завершила виступ на чемпіонаті світу, на батьківщині футболістів зустрічали як героїв, повідомляє 24 Канал.

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Як в Кабо-Верде зустріли свою збірну?

Вони повернулися додому в атмосфері масштабного карнавалу. Вулиці міст і термінали аеропорту заповнили тисячі вболівальників із національними прапорами та символікою збірної.

Особливо емоційним став момент приземлення літака: один із працівників аеродрому опустився на коліна перед повітряним судном із командою.

Зважаючи на те, що населення Кабо-Верде становить близько 500 тисяч осіб, кількість людей, які прийшли зустрічати команду, вражала. Футболісти та тренерський штаб не приховували емоцій від такого прийому. Гравці охоче спілкувалися з журналістами, фотографувалися з уболівальниками та дякували співвітчизникам за підтримку.

Символічно, що повернення збірної збіглося зі святкуванням Дня незалежності Кабо-Верде, що зробило зустріч команди ще більш знаковою для всієї країни.

Кабо-Верде на ЧС-2026

Збірна Кабо-Верде створила справжнє футбольне диво на ЧС-2026, ставши головною несподіванкою турніру. Потрапивши до складної групи H разом із Саудівською Аравією, Уругваєм та Іспанією, команда змогла пробитися до раунду плей-оф. Для цього їм не знадобилося жодної перемоги: африканська збірна зіграла всі три матчі групового етапу внічию та не зазнала жодної поразки в основний час.

В 1/16 фіналу на Кабо-Верде чекало надскладне випробування, поєдинок проти чинних чемпіонів світу, аргентинців із Ліонелем Мессі. Попри суттєву перевагу суперника у майстерності, номінальні аутсайдери нав'язали гранду запеклу боротьбу. Доля цієї драматичної зустрічі вирішилася лише в додатковий час, де Аргентина вирвала важку перемогу з рахунком 3:2.