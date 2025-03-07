Легендарный бренд Кадиллак станет новой командой Формулы-1 с 2026 года

"Королевские гонки" пойдут на расширение уже в следующем сезоне. Кроме дебюта Ауди, в Формуле-1 появится именитая команда от концерна General Motors.

Уже через неделю, 16 марта, в австралийском Мельбурне стартует новый сезон Формулы-1. На старт выйдет десять команд – те же самые, что и в прошлом году. Календарь Формулы-1 будет включать в себя 24 гран-при.

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Расширение Формулы-1

Между тем, организаторы Формулы-1 планируют уже следующий сезон в 2026 году. Будет существенное изменение в техническом регламенте в сторону экологичности благодаря использованию гибридных авто.

Также фанатов ожидают интересные пополнения в списке команд, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Формулы-1. С 2026 года новой командой гонок станет американская компания Кадиллак.

Американский концерн General Motors выполнил все требования от FIA, чтобы иметь право заявить свой бренд в "королевские гонки". Первые два сезона Кадиллак будет использовать силовые установки от Феррари, а в 2028-м перейдет на собственные.

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Таким образом, впервые с 2018 года в Формуле-1 будет 11 команд и 22 пилота. Пока неизвестно, с кем из гонщиков Кадиллак начнет сотрудничество. К слову, следующем году также среди участников гонки будет и компания Ауди, которая зайдет на место Заубера.