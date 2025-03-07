Уже на следующей неделе, 16 марта, стартует новый сезон в автогонках Формулы-1. Первый этап пройдет в австралийском Мельбурне, сообщает 24 Канал.

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Крутые трюки Хэмилтона

Накануне турнира команды провели тесты в Бахрейне, а также продемонстрировали новые болиды. Особый интерес у фанатов был к Феррари, к которой зимой присоединился Льюис Хэмилтон.

Видео с вечера Феррари в Милане:

Британец вместе с партнером по команде Шарлем Леклером провели яркое шоу на улицах Милана. Льюис управлял болидом SF21 (машина 2021 года), тогда как монегаск – болидом SF90 с 2019 года.

Хэмилтон порадовал фанатов эффектным дрифтом и скоростным заездом по улицам. Это было первое мероприятие от Феррари в Милане с 2019 года. Также Льюис признался, что с нетерпением ожидает дебюта за новую команду.

Эффектный дрифт от Хэмилтона:

Календарь Формулы-1 на 2025 год предусматривает 24 этапа, что является рекордом. Сезон откроется этапом в Австралии 16 марта и завершится традиционно в ОАЭ 7 декабря.