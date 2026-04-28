Пророссийский экс-футболист Динамо заметили на скандальной свадьбе украинки в Каннах

В Каннах состоялась громкая свадьба грузинского IT-предпринимателя Ники Ломии и 24-летней украинской модели из Харькова Ники Кузнецовой. Событие привлекло большое внимание и даже вызвало скандал.

Среди гостей был замечен Каха Каладзе – бывший игрок Динамо и Милана, ныне мэр Тбилиси, неоднократно выражавший пророссийские взгляды. 24 Канал расскажет, почему эта свадьба повлекла за собой настоящий резонанс в соцсетях.

Смотрите также Новый герой шоу "Холостяк" оказался в центре скандала из-за выступлений за российский клуб

Что известно о Кахе Каладзе?

Многие опытные футбольные болельщики хорошо помнят грузинского легионера Динамо Каху Каладзе. Универсальный игрок, способен действовать как в защите, так и в центре поля, он быстро завоевал расположение киевлян. Каладзе стал ключевым элементом звездного состава команды Валерия Лобановского в конце 90-х годов.

В 2001 году он присоединился к Андрею Шевченко в Милане и успешно проявил себя в итальянском гранд-клубе. Каладзе стал первым грузинским футболистом, дважды выигравший Лигу чемпионов УЕФА.

По данным Википедии, 13 мая 2012 года он объявил о завершении спортивной карьеры, а 11 декабря 2011 завершил выступления за национальную сборную Грузии.

Каха Каладзе на скандальной свадьбе

После завершения футбольной карьеры Каладзе попробовал себя в ресторанном бизнесе. Вместе с друзьями он открыл в Милане заведение Giannino.

С декабря 2024 Каха Каладзе находится под украинскими санкциями. Это связано не только с его антиукраинскими заявлениями, но и с участием в разгоне грузинского "Майдана" зимой 2024 – 2025 годов.

В 2001 году его родного брата похитили. Семья якобы уплатила похитителям выкуп в размере 600 тысяч долларов, но Левана Каладзе спасти не удалось; позже его тело обнаружили вместе с другими жертвами похитителей. Эта трагедия оказала большое влияние на Каху, он пережил тяжелую депрессию и даже рассматривал возможность отказаться от грузинского гражданства и получить украинский паспорт, но после трансфера в Милан передумал.

Что известно о скандальной свадьбе в Каннах?

Свадьба привлекла особое внимание из-за присутствия некоторых русских звезд. Среди гостей были Рики Мартин, Валерий Меладзе и ансамбль "Сухишвили", а ведущим торжества стал россиянин Максим Галкин. Как пишет грузинское СМИ, празднование состоялось в замке Château de la Croix des Gardes с панорамой на Средиземном море.

Среди знаменитых гостей был также украинский блогер Александр Слобоженко, уехавший за границу во время войны. В сентябре 2024 года он был заочно арестован за неуплату налогов.

Что известно о молодоженах?

Ранее невеста принимала участие в конкурсе "Мисс Украина", а после начала полномасштабной войны покинула страну. Сейчас он живет в Монако и продолжает карьеру модели.

Жених Ники Ломиа – уроженец Грузии, соучредитель компании Spribe, что создает азартные онлайн игры для вебсайтов. Штаб-квартира компании находится в Киеве.