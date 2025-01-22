Капитан Манчестер Сити согласовал контракт с именитым итальянским клубом

Манчестер Сити решил распрощаться со своим многолетним капитаном. Кайл Уокер вскоре покинет "горожан" и присоединится к именитому итальянскому клубу.

Английский защитник согласовал детали контракта с Миланом. 34-летний игрок будет защищать цвета "россонери" на правах аренды, сообщает 24 канал со ссылкой на авторитетного инсайдера Фабрицио Романо.

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Детали контракта

Кайл Уокер будет защищать цвета Милана до лета 2025 года. Если "россонери" активируют опцию выкупа защитник МанСити продолжит играть за итальянский коллектив до 2027 года.

Также известно, что именно Милан будет покрывать полностью заработную плату Кайла Уокера. Отметим, что игрок вскоре пройдет медицинское обследование.

К слову. Кайл Уокер перешел из Тоттенхэма в Манчестер Сити в 2017 году. За это время англичанин сыграл в 319 матчах в составе "горожан", где забил 6 голов и отдал 23 результативные передачи.

В текущем сезоне Кайл Уокер стал меньше попадать в основной состав Манчестер Сити. Однако правый защитник "манкунианцев" все-таки принял участие в 18 матчах "голубых" в официальных турнирах.