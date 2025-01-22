В среду, 22 января, в Лиге чемпионов 2024-2025 состоятся девять матчей 7 тура основной стадии. Центральный бой дня состоится в Париже, где местный ПСЖ встретится с Манчестер Сити, сообщает 24 Канал.

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Битва раненых

Оба клуба поставили себя в очень непростое положение. Команды должны были бороться за топ-8, но вместо этого оказались на грани вылета еще до стадии плей-офф.

Сити выиграл лишь два матча в турнире и расположился после игр вторника на 24 месте. В свою очередь ПСЖ идет за чертой проходной зоны на 26-й строчке, в одном балле позади англичан.

Поэтому так получается, что победитель отчетной пары с большой долей вероятности окажется в стыковых матчах. А вот клуб, проигравший, существенно снизит свои шансы перед последним туром. Очень горячо, когда борьба за выживание идет между такими топ-командами!

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Где смотреть

Матч ПСЖ – Манчестер Сити онлайн можно будет посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO. Начало поединка – 22 января в 22:00 (по киевскому времени).

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи ПСЖ – Манчестер Сити. Здесь также будут опубликованы видео голов и обзор всего матча с самыми интересными его моментами.