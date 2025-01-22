У середу, 22 січня, в Лізі чемпіонів 2024-2025 відбудуться дев'ять матчів 7 туру основної стадії. Центральний бій дня відбудеться в Парижі, де місцевий ПСЖ зустрінеться із Манчестер Сіті, повідомляє 24 Канал.

До теми Провал Боруссії, вольові Барселона та Атлетіко: всі результати Ліги чемпіонів за 21 січня

Битва поранених

Обидва клуби поставили себе у дуже непросте становище. Команди мали боротися за топ-8, але натомість опинились на межі вильоту ще до стадії плей-оф.

Сіті виграв лише два матчі в турнірі та розташувався після ігор вівторка на 24 місці. У свою чергу ПСЖ йде за межею прохідної зони на 26-ій сходинці, в одному балі позаду англійців.

Тож так виходить, що переможець звітної пари з великою долею ймовірності опиниться у стикових матчах. А ось клуб, що програє, суттєво знизить свої шанси перед останнім туром. Дуже гаряче, коли боротьба за виживання йде між такими топ-командами!

Читайте також Тренер Жирони зізнався, чи готовий Циганков фізично до гри в Лізі чемпіонів

Де дивитися

Матч ПСЖ – Манчестер Сіті онлайн можна буде подивитися на ОТТ-платформі MEGOGO. Початок поєдинку – 22 січня о 22:00 (за київським часом).

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі ПСЖ – Манчестер Сіті. Тут також будуть опубліковані відео голів та огляд всього матчу з найцікавішими його моментами.