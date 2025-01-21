Напередодні цього поєдинку головний тренер каталонців розповів про кадрову ситуацію в команді. Зокрема, він висловився про фізичний стан Віктора Циганкова, який нещодавно відновився від травми.

Читайте також "Робить різницю": в Італії оцінили літні трансфери Роми, виокремивши перехід Довбика

Український вінгер в основній обоймі

Мічел заявив, що українець готовий взяти участь у грі. За його словами, вінгер ще не в ідеальних кондиціях, але вже не відчуває дискомфорту, повідомляє 24 Канал із посиланням на Estadio Deportivo.

З Віктором все добре. Нам потрібен найкращий Віктор. Я вважаю, що його форма в порядку – фізично він виглядає впевнено, перебуває у хорошому моменті, хоча ще є куди вдосконалюватися,

– сказав іспанець.

Довідка. Матч Мілан – Жирона відбудеться на "Сан-Сіро". Він розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що Віктор Циганков пропустив усі грудневі поєдинки каталонців через м'язову травму. Він уже встиг провести два поєдинки після відновлення та відзначився асистом у матчі Ла Ліги проти Севільї.