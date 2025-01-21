Накануне этого поединка главный тренер каталонцев рассказал о кадровой ситуации в команде. В частности, он высказался о физическом состоянии Виктора Цыганкова, который недавно восстановился от травмы.

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Украинский вингер в основной обойме

Мичел заявил, что украинец готов принять участие в игре. По его словам, вингер еще не в идеальных кондициях, но уже не чувствует дискомфорта, сообщает 24 Канал со ссылкой на Estadio Deportivo.

С Виктором все хорошо. Нам нужен лучший Виктор. Я считаю, что его форма в порядке – физически он выглядит уверенно, находится в хорошем моменте, хотя еще есть куда совершенствоваться,

– сказал испанец.

Справка. Матч Милан – Жирона состоится на "Сан-Сиро". Он начнется в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, что Виктор Цыганков пропустил все декабрьские поединки каталонцев из-за мышечной травмы. Он уже успел провести два поединка после восстановления и отметился ассистом в матче Ла Лиги против Севильи.