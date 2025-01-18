Жирона – Севилья 1:2

Голы: Мартинес, 36 – Сауль, 59, Лукебакио, 88

В субботу, 18 января, в рамках 20-го тура чемпионата Испании состоялся матч между Жироной и Севильей. В стартовом составе хозяев впервые с ноября прошлого года вышел Виктор Цыганков, пишет 24 Канал.

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Третье результативное действие Цыганкова

На 36-й минуте матча во время розыгрыша углового украинец сделал навес в штрафную площадь гостей, который оказался результативным. Арнау Мартинес головой замкнул подачу и вывел Жирону вперед.

Видео ассиста Цыганкова и гола Мартинеса

Однако во втором тайме "нервионцы" совершили эффектный камбэк. Сначала Сауль был первым на подборе в штрафной Жироны и пробил низом по центру ворот. После просмотра ВАР арбитр засчитал взятие ворот.

За две минуты до конца основного времени Доди Лукебакио сыграл индивидуально сильно, пробив с границы штрафной площадки. В итоге Жирона уступила в важном матче со счетом 1:2.

Видеообзор матча Жирона – Севилья

Виктор Цыганков отыграл весь матч и записал третье результативное действие в сезоне – 1 гол и 2 ассиста.