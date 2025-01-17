Рома – Дженоа 3:1

Голы: Довбик, 25, Эль-Шаарави, 60, Леали, 73 (автогол) – Мазини, 33.

В чемпионате Италии 2024-2025 стартовал 21 тур Серии А. На пятницу, 17 января, была вынесена встреча с участием Ромы, которая принимала Дженоа, сообщает 24 Канал.

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Рома выравнивает положение

В этой игре могло произойти дерби украинцев, ведь за обе команды выступают игроки нашей сборной. Впрочем, Руслан Малиновский уже несколько месяцев залечивает перелом и нескоро вернется на поле.

Зато Артем Довбик уже традиционно вышел в основе "волков". Из-за провального старта сезона Роме надо было во что бы то ни стало побеждать генуэзцев. Хозяева взялись за дело уже в первом тайме.

Открыть счет на 25 минуте удалось как раз Довбику. После навеса от Салемакерса Пеллегрини в упор пробил в руки киперу. Украинец же оказался первым на добивании и оформил свой седьмой гол в Серии А.

В конце концов на перерыв команды ушли при равном счете. После подачи с углового точным ударом за Дженоа отличился Мазини. Но Рома таки взяла свое после перерыва.

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Римлян вперед вывел Эль-Шаарави, которому удался классный удар с линии площадки. А добил генуэзцев свой же игрок Леали, который неудачно подставился под мяч в собственной площадке и записал на свой счет автогол.

Довбик же провел на поле 85 минут и кроме забитого гола особо ничем не отметился. Победа позволила Роме подняться на 9 место и сократить отставание от еврокубковой зоны до пяти баллов.

Видеообзор матча Рома – Дженоа