Гости одержали волевую победу со счетом 2:1. Первый гол в составе "россонери" забил Тео Эрнандес и это стало историческим событием, сообщает 24 Канал со ссылкой на Squawka.

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Какое достижение покорилось

Благодаря этому взятию ворот француз стал самым результативным защитником Милана в истории Серии А. Теперь на его счету 30 голов.

Он превзошел показатель иконы "россонери" Паоло Мальдини. Легендарный итальянец, который закончил карьеру в 2009 году, имел в своем активе 29 забитых мячей.

Отметим, что для достижения этой отметки Тео Эрнандесу понадобилось 178 поединков, а Паоло Мальдини – 647.

Справка. Французский защитник выступает за Милан с 2019 года. В нынешнем сезоне он провел 24 матча во всех турнирах на клубном уровне, в которых забил четыре мяча и отдал три ассиста.

Следующий поединок "россонери" сыграют 18 января на выезде против Ювентуса. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.