В чемпионате Италии в эти выходные пройдут игры 21 тура Серии А 2024-2025. В одном из центральных поединков уикенда Ювентус будет принимать Милан, сообщает 24 Канал. Начало – 18 января в 19:00 по киевскому времени.

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Бой грандов за топ-4

Обе команды являются борцами за путевки в Лигу чемпионов. Туринцы удивительно до сих пор не проигрывают в чемпионате, однако имеют аж 13 ничьих и уже выпали из чемпионской гонки.

Сейчас подопечные Тьяго Мотты идут пятыми, в двух баллах позади зоны Лиги чемпионов. Милан же чаще проваливался на старте, из-за чего был уволен Паулу Фонсека.

На его место назначили Сержиу Консейсау, который сразу начал давать результат. Экс-тренер Порту обыграл Ювентус и Интер в Суперкубке Италии и добыл трофей. А четыре очка в последних двух играх Серии А позволили "россонери" подняться на седьмое место.

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Впрочем, в отчетной игре Милан не будет фаворитом из-за выездного статуса. Победа гостей оценивается в 3,50, тогда как Ювентуса – в 2,24. Коэффициент на ничью составляет 3,25.

При этом эксперты не верят в результативную игру. На "тотал больше 2,5" выставлен коэффициент 2,18, тогда как на ТМ2,5 – 1,73. Вероятность того, что забьют оба клуба, составляет 1,91.