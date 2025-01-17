В чемпіонаті Італії цими вихідними пройдуть ігри 21 туру Серії А 2024-2025. В одному із центральних поєдинків вікенду Ювентус прийматиме Мілан, повідомляє 24 Канал. Початок – 18 січня о 19:00 за київським часом.

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Обидві команди є борцями за путівки в Лігу чемпіонів. Туринці на диво досі не програють в чемпіонаті, проте мають аж 13 нічиїх та вже випали із чемпіонської гонки.

Наразі підопічні Тьяго Мотти йдуть п'ятими, у двох балах позаду зони Ліги чемпіонів. Мілан же частіше провалювався на старті, через що був звільнений Паулу Фонсека.

На його місце призначили Сержіу Консейсау, який одразу почав давати результат. Екстренер Порту обіграв Ювентус та Інтер в Суперкубку Італії та здобув трофей. А чотири очки в останніх двох іграх Серії А дозволили "россонері" піднятися на сьоме місце.

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Втім у звітній грі Мілан не буде фаворитом через виїзний статус. Перемога гостей оцінюється у 3,50, тоді як Ювентуса – у 2,24. Коефіцієнт на нічию становить 3,25.

При цьому експерти не вірять у результативну гру. На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт 2,18, тоді як на ТМ2,5 – 1,73. Ймовірність того, що заб'ють обидва клуби, становить 1,91.