Рома – Лаціо 2:0

Голи: Пеллегріні, 10, Салемакерс, 18.

В чемпіонаті Італії 2024-2025 цими вихідними проходять матчі 19 туру Серії А. Центральний бій вікенду відбувся в Римі, де зустрілись місцеві Рома та Лаціо, повідомляє 24 Канал.

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Довбик спостерігав

Команди переслідують різні цілі цього сезону. "Орли" вдало змінили тренера влітку та наразі ведуть боротьбу за путівку в Лігу чемпіонів. У свою чергу Рома провалила осінній відрізок та застрягла всередині турнірної таблиці.

При цьому "вовки" ще і двічі змінили головного тренера. З приходом Клаудіо Раньєрі команда стала куди менше ганьбитися, але і повернутися в боротьбу за єврокубки їй поки не вдається.

На жаль, частиною цього хаосу є Артем Довбик, який влітку перебрався у Рому з Жирони. Українець вже традиційно потрапив у основу на дербі з Лаціо, а його команда змогла здивувати фанатів.

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Вже у першому таймі Рома двічі пробила Івана Проведеля, а героєм матчу став бельгієць Алексіс Салемакерс. Хавбек спочатку віддав асист на Пеллегріні, а пізніше і сам пробив кіпера Лаціо. До слова, обидві атаки допоміг розігнати саме Довбик.

Українець провів на полі 74 хвилини, але жодного разу так і не пробив по воротах Лаціо. Втім і без цього Рома змогла втримати таку важливу для себе перемогу, яка підіймає її на десяте місце.