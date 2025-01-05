У понеділок, 6 січня, у Саудівській Аравії відбудеться фінальний матч за Суперкубок Італії-2024. Суперниками в боротьбі за трофей стануть міланські команди – Інтер та Мілан, повідомляє 24 Канал. Початок – о 21:00 за київським часом.

До теми Інтер став першим фіналістом Суперкубка Італії: захисник міланців забив яскравий дубль Аталанті

Дербі делла Мадонніна

Обидва клуби стали найкращими в Серії А минулого сезону. Інтер впевнено тріумфував та є головним фаворитом на чемпіонство вже у поточному сезоні. Мілан же влітку пережив зміну тренера, яка себе не виправдала.

Паулу Фонсека протримався у клубі менше пів року та поступився своїм постом Сержіу Консейсау. Екстренера Шахтаря звільнили через незадовільні результати в чемпіонаті.

Мілан іде на восьмій сходинці та відстає від зони Ліги чемпіонів на вісім балів. Інтер же наразі третій, у чотирьох балах позаду Наполі. Проте "неррадзурі" зіграли аж на два матчі менше, тому за втраченими є лідерами.

В Суперкубку команда СІмоне Індзагі без проблем розібралась у півфіналі із міцною Аталантою. У свою чергу Мілан під керівництвом Консайсау зміг здобути вольову перемогу над Ювентусом.

Читайте також Довбик відзначився крутезним асистом у матчі з Міланом: відео ефектної передачі

Прогноз Favbet

Втім у тріумф "россонері" в Суперкубку не сильно вірять. Перемога Мілана оцінюється у 2,96, тоді як Інтера – у 1,40. Якщо ж казати про результати основного часу, то котирування наступні:

перемога Інтера – 1,83

нічия – 3,60

перемога Мілана – 4,65

При цьому експерти більше вірять у малорезультативну гру. На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт 1,95, тоді як на ТМ2,5 – 1,91. Головними претендентами на забитий гол є наступні гравці:

Лаутаро Мартінес (Інтер) – 2,20

Маркус Тюрам (Інтер) – 2,65

Марко Арнаутович (Інтер) – 3,20

Альваро Мората (Мілан) – 3,50

Хакан Чалханоглу (Інтер) – 3,70

Крістіан Пулішич (Мілан) – 4,50

Хоакін Корреа (Інтер) – 4,50

Теммі Абрагам (Мілан) – 4,50

Тіджані Рейндерс (Мілан) – 5,00

Цікавий факт. У дев'яти останніх дербі між Інтером та Міланом не було зафіксовано жодної нічиєї. При цьому колишній клуб Андрія Шевченка тріумфував лише двічі, тоді як "змії" – 7 разів.

Відзначимо, що міланські клуби є серед найбільш титулованих у Суперкубку Італії. "Россонері" взяли сім трофеїв, тоді як Інтер – на один більше.

Причому "неррадзурі" були переможцями Суперкоппи у трьох останніх розіграшах. Більше за фіналістів турнір вигравав лише Ювентус (9 разів).