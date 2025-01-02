Інтер – Аталанта 2:0

Голи: Думфріс, 49, 61.

В Саудівській Аравії стартував черговий розіграш Суперкубка Італії-2024. Змагання проходить у форматі "турніру чотирьох", у першому півфіналі зійшлись Інтер та Аталанта, повідомляє 24 Канал.

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Ефектний дубль

Обидві команди демонструють неймовірну форму в Серії А, закріпившись серед лідерів турніру. У звітному ж матчі фаворитом вважався Інтер, який виграв п'ять останніх матчів чемпіонату.

Інтер очікувано захопив ініціативу та був ближчим до голів у першому таймі. Втім пробити воротаря Аталанти вдалось лише після перерви. Героєм зустрічі став фланговий захисник Дензел Думфріс.

Нідерландець оформив дубль і кожен із його м'ячів вийшов дуже ефектним. Одразу після перерви Дензел забив крутим ударом через себе в падінні.

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А в середині другого тайму Думфріс потужно приклався до м'яча, завдавши точного удару з-за меж карного майданчика. Зрештою у Аталанти не знайшлось ресурсу для камбеку.

Інтер вже вчетверте поспіль виходить у фінал Суперкубка Італії, який відбудеться 6 січня у Ер-Ріяді. Минулі три розіграші "неррадзурі" вигравали цей трофей. Суперником підопічних Індзагі по фіналу стане переможець пари Ювентус – Мілан.

Відеоогляд матчу Інтер – Аталанта