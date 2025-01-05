В понедельник, 6 января, в Саудовской Аравии состоится финальный матч за Суперкубок Италии-2024. Соперниками в борьбе за трофей станут миланские команды – Интер и Милан, сообщает 24 Канал. Начало – в 21:00 по киевскому времени.

По теме Интер стал первым финалистом Суперкубка Италии: защитник миланцев забил яркий дубль Аталанте

Дерби делла Мадоннина

Оба клуба стали лучшими в Серии А в прошлом сезоне. Интер уверенно триумфовал и является главным фаворитом на чемпионство уже в текущем сезоне. Милан же летом пережил смену тренера, которая себя не оправдала.

Паулу Фонсека продержался в клубе менее полугода и уступил свой пост Сержиу Консейсау. Экс-тренера Шахтера уволили из-за неудовлетворительных результатов в чемпионате.

Милан идет на восьмой строчке и отстает от зоны Лиги чемпионов на восемь баллов. Интер же пока третий, в четырех баллах позади Наполи. Однако "неррадзури" сыграли аж на два матча меньше, поэтому по потерянным являются лидерами.

В Суперкубке команда Симоне Индзаги без проблем разобралась в полуфинале с крепкой Аталантой. В свою очередь Милан под руководством Консайсау смог одержать волевую победу над Ювентусом.

Читайте также Довбык отметился крутым ассистом в матче с Миланом: видео эффектной передачи

Прогноз Favbet

Впрочем, в триумф "россонери" в Суперкубке не сильно верят. Победа Милана оценивается в 2,96, тогда как Интера – в 1,40. Если же говорить о результатах основного времени, то котировки следующие:

победа Интера – 1,83

ничья – 3,60

победа Милана – 4,65

При этом эксперты больше верят в малорезультативную игру. На "тотал больше 2,5" выставлен коэффициент 1,95, тогда как на ТМ2,5 – 1,91. Главными претендентами на забитый гол являются следующие игроки:

Лаутаро Мартинес (Интер) – 2,20

Маркус Тюрам (Интер) – 2,65

Марко Арнаутович (Интер) – 3,20

Альваро Мората (Милан) – 3,50

Хакан Чалханоглу (Интер) – 3,70

Кристиан Пулишич (Милан) – 4,50

Хоакин Корреа (Интер) – 4,50

Тэмми Абрахам (Милан) – 4,50

Тиджани Рейндерс (Милан) – 5,00

Интересный факт. В девяти последних дерби между Интером и Миланом не было зафиксировано ни одной ничьей. При этом бывший клуб Андрея Шевченко триумфовал лишь дважды, тогда как "змеи" – 7 раз.

Отметим, что миланские клубы являются среди самых титулованных в Суперкубке Италии. "Россонери" взяли семь трофеев, тогда как Интер – на один больше.

Причем "неррадзури" были победителями Суперкоппы в трех последних розыгрышах. Больше финалистов турнир выигрывал лишь Ювентус (9 раз).