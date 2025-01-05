Рома – Лацио 2:0

Голы: Пеллегрини, 10, Салемакерс, 18.

В чемпионате Италии 2024-2025 в эти выходные проходят матчи 19 тура Серии А. Центральный бой уикенда состоялся в Риме, где встретились местные Рома и Лацио, сообщает 24 Канал.

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Довбик наблюдал

Команды преследуют разные цели в этом сезоне. "Орлы" удачно сменили тренера летом и сейчас ведут борьбу за путевку в Лигу чемпионов. В свою очередь Рома провалила осенний отрезок и застряла внутри турнирной таблицы.

При этом "волки" еще и дважды сменили главного тренера. С приходом Клаудио Раньери команда стала куда меньше позориться, но и вернуться в борьбу за еврокубки ей пока не удается.

К сожалению, частью этого хаоса является Артем Довбик, который летом перебрался в Рому из Жироны. Украинец уже традиционно попал в основу на дерби с Лацио, а его команда смогла удивить фанатов.

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Уже в первом тайме Рома дважды пробила Ивана Проведеля, а героем матча стал бельгиец Алексис Салемакерс. Хавбек сначала отдал ассист на Пеллегрини, а позже и сам пробил кипера Лацио. К слову, обе атаки помог разогнать именно Довбик.

Украинец провел на поле 74 минуты, но ни разу так и не пробил по воротам Лацио. Впрочем и без этого Рома смогла удержать такую важную для себя победу, которая поднимает ее на десятое место.