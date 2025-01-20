Одним из самых громких подписаний стал переход Артема Довбика из Жироны. После первой половины сезона итальянские журналисты вынесли вердикт трансферам Ромы, сообщает 24 Канал со ссылкой на TMW.

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Что думают в Италии о Довбике

Они пришли к выводу, что римский клуб не совершил провальных сделок, однако новые футболисты не смогли вывести команду на новый уровень. Единственным исключением стал именно украинский форвард:

Прошло полгода и стоит признать, что игроки, которые пришли в Рим летом, не смогли усилить клуб. Главные инвестиции были сделаны в атаку. Когда форвард Артем Довбик выходит на футбольное поле, то делает разницу и влияет на итоговый результат команды. Его трансфер, вероятно, единственное успешное подписание, которое сделало руководство летом.

Отметим, что нападающий сборной Украины перебрался в Рим в статусе Пичичи. Каталонская Жирона получила за этот переход 30,5 миллионов евро.

Справка. В нынешнем сезоне Артем Довбик провел за "волков" 26 матчей во всех турнирах. Он уже записал себе в актив 11 голов и три результативные передачи.

Следующий поединок Рома проведет 23 января против нидерландского АЗ в Лиге Европы. Стартовый свисток прозвучит в 19:45.