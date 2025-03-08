Сексуальная волейболистка порадовала поклонников пикантными фото в купальнике

Кайла Симмонс часто радует поклонников пикантными фотографиями. Американская волейболистка снова опубликовала горячие фото, которые разорвали социальные сети.

28-летняя Симмонс на странице в инстаграм поделилась кадрами с домашней фотосессии. Девушка в очередной раз подтвердила звание самой сексуальной волейболистки мира, хотя и бывшей, сообщает 24 канал.

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Соблазнительная Кайла Симмонс

Американская волейболистка решила сделать фото напротив зеркала. Для своего образа Кайла выбрала обычный купальник, который прекрасно подчеркнул формы волейболистки.

Поклонники по достоинству оценили пикантный перфоманс Симмонс. Девушка не осталась без внимания и получила немало приятных комментариев под публикацией. "Ты невероятная", "Королева Кайла", – пишут фанаты.

Симмонс опубликовала пикантную фотографию / Фото из инстаграма экс-волейболистки

Симмонс поделилась откровенной фотографией / Фото из инстаграма экс-волейболистки

Напомним, что Кайла Симмонс завершила профессиональную карьеру волейболистки. Сейчас 28-летняя американка занимается развитием собственной карьеры в модельном бизнесе.