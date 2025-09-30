Во вторник, 30 сентября, состоится 2-й тур Лиги чемпионов 2025/2026. В одном из матчей еврокубкового турнира Реал на выезде сыграет против сенсационного Кайрата.

В Казахстане вокруг матча Кайрат – Реал большой ажиотаж – фанаты безумствуют от приезда "Королевского клуба". 24 канал рассказывает, что происходит в Алматы перед противостоянием местной команды с грандом мирового футбола.

Как в Казахстане реагируют на Реал?

Реал пролетел 12 часов до Алматы, чтобы сыграть против Кайрата в рамках второго тура Лиги чемпионов 2025/2026. Приезд "Королевского клуба" стал настоящим праздником для местных фанатов футбола.

Делегацию испанского клуба встречали с большим размахом в традиционной одежде, а также музыкальным сопровождением, который исполнял гимн Лиги чемпионов. По-другому быть не могло, ведь для Казахстана – это большая редкость принимать гранд мирового уровня.

Большая толпа фанатов также встречала Реал на пути к отелю. Болельщики активно делятся видео в социальной сети ТикТок.

Кому-то из болельщиков удалось поближе увидеть футболистов "Королевского клуба", а также пообщаться с Килианом Мбаппе – лидером и форвардом "сливочных".

Отметим, что Реал полностью арендовал все 277 номеров в отеле, которые в среднем стоят 375 – 650 долларов. "Королевский клуб" принял это решение, чтобы игроки команды могли спокойно готовиться к матчу с Кайратом.

Игра против Реала привлекла большое внимание не только местной публики – вся страна собирается посмотреть противостояние Кайрата с "бланкос". Ожидается, что матч Лиги чемпионов принесет около 2 – 3 миллиардов тенге – примерно 6 миллионов евро.

"Королевский клуб" уже провел тренировку перед матчем. На подготовку к матчу смогли посетить только журналисты и фотографы.

Стоит отметить, Кайрат также организовал встречу Килиана Мбаппе с мальчиком Санжаром с ДЦП. Французский форвард тепло поздоровался с юным болельщиком и поддержал его, оставил автограф и сделал совместное фото.

Интересно, что местные бизнесмен Турсенгали Алагузов решили замотивировать Кайрат на матч с Реалом. Предприниматель пообещал автомобиль каждому футболисту в случае победы над "Королевским клубом".

Что известно о матче Кайрат – Реал?