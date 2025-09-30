В Казахстане безумие из-за Реала: игрокам обещают авто, фанаты взбесились
- В Казахстане большой ажиотаж из-за приезда Реала на матч Лиги чемпионов против Кайрата, фанаты встречают команду с энтузиазмом.
- Местный бизнесмен пообещал подарить автомобиль каждому игроку Кайрата в случае победы над Реалом.
Во вторник, 30 сентября, состоится 2-й тур Лиги чемпионов 2025/2026. В одном из матчей еврокубкового турнира Реал на выезде сыграет против сенсационного Кайрата.
В Казахстане вокруг матча Кайрат – Реал большой ажиотаж – фанаты безумствуют от приезда "Королевского клуба". 24 канал рассказывает, что происходит в Алматы перед противостоянием местной команды с грандом мирового футбола.
Читайте также Лига чемпионов 2025-2026: календарь, результаты матчей и турнирная таблица
Как в Казахстане реагируют на Реал?
Реал пролетел 12 часов до Алматы, чтобы сыграть против Кайрата в рамках второго тура Лиги чемпионов 2025/2026. Приезд "Королевского клуба" стал настоящим праздником для местных фанатов футбола.
Делегацию испанского клуба встречали с большим размахом в традиционной одежде, а также музыкальным сопровождением, который исполнял гимн Лиги чемпионов. По-другому быть не могло, ведь для Казахстана – это большая редкость принимать гранд мирового уровня.
Реал прибыл в Алматы: смотрите видео
Большая толпа фанатов также встречала Реал на пути к отелю. Болельщики активно делятся видео в социальной сети ТикТок.
Фанаты встречают Реал: смотрите видео
Фаны собрались встретить Реал: смотрите видео
Кому-то из болельщиков удалось поближе увидеть футболистов "Королевского клуба", а также пообщаться с Килианом Мбаппе – лидером и форвардом "сливочных".
Фанат пообщался с Мбаппе: смотрите видео
Отметим, что Реал полностью арендовал все 277 номеров в отеле, которые в среднем стоят 375 – 650 долларов. "Королевский клуб" принял это решение, чтобы игроки команды могли спокойно готовиться к матчу с Кайратом.
Игра против Реала привлекла большое внимание не только местной публики – вся страна собирается посмотреть противостояние Кайрата с "бланкос". Ожидается, что матч Лиги чемпионов принесет около 2 – 3 миллиардов тенге – примерно 6 миллионов евро.
"Королевский клуб" уже провел тренировку перед матчем. На подготовку к матчу смогли посетить только журналисты и фотографы.
Реал провел тренировку на стадионе: смотрите видео
Стоит отметить, Кайрат также организовал встречу Килиана Мбаппе с мальчиком Санжаром с ДЦП. Французский форвард тепло поздоровался с юным болельщиком и поддержал его, оставил автограф и сделал совместное фото.
Мбаппе встретился с Санжаром: смотрите видео
Интересно, что местные бизнесмен Турсенгали Алагузов решили замотивировать Кайрат на матч с Реалом. Предприниматель пообещал автомобиль каждому футболисту в случае победы над "Королевским клубом".
Алагузов пообещал подарить авто игрокам Кайрата: смотрите видео
Что известно о матче Кайрат – Реал?
Матч Кайрат – Реал в рамках второго тура Лиги чемпионов 2025/2026 стартует в 19:45 по киевскому времени.
Стадион "Центральный" будет принимать матч между Кайратом и Реалом. Арена, которая насчитывает 23 804 места будет забита полностью.
Отметим, что Кайрат впервые квалифицировался в Лигу чемпионов в этом сезоне. В плей-офф турнира казахстанский клуб победил Селтик из Шотландии в серии пенальти – 3:2.
Иностранные журналисты были шокированы перед матчем Кайрайт – Реал. Работники медиа удивил ужасное состояние санузла на стадионе в Алматы.