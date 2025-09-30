Укр Рус
30 сентября, 16:22
В Казахстане безумие из-за Реала: игрокам обещают авто, фанаты взбесились

Егор Торяник
Основные тезисы
  • В Казахстане большой ажиотаж из-за приезда Реала на матч Лиги чемпионов против Кайрата, фанаты встречают команду с энтузиазмом.
  • Местный бизнесмен пообещал подарить автомобиль каждому игроку Кайрата в случае победы над Реалом.

Во вторник, 30 сентября, состоится 2-й тур Лиги чемпионов 2025/2026. В одном из матчей еврокубкового турнира Реал на выезде сыграет против сенсационного Кайрата.

В Казахстане вокруг матча Кайрат – Реал большой ажиотаж – фанаты безумствуют от приезда "Королевского клуба". 24 канал рассказывает, что происходит в Алматы перед противостоянием местной команды с грандом мирового футбола.

Как в Казахстане реагируют на Реал?

Реал пролетел 12 часов до Алматы, чтобы сыграть против Кайрата в рамках второго тура Лиги чемпионов 2025/2026. Приезд "Королевского клуба" стал настоящим праздником для местных фанатов футбола.

Делегацию испанского клуба встречали с большим размахом в традиционной одежде, а также музыкальным сопровождением, который исполнял гимн Лиги чемпионов. По-другому быть не могло, ведь для Казахстана – это большая редкость принимать гранд мирового уровня.

Реал прибыл в Алматы: смотрите видео

Большая толпа фанатов также встречала Реал на пути к отелю. Болельщики активно делятся видео в социальной сети ТикТок.

Фанаты встречают Реал: смотрите видео

Фаны собрались встретить Реал: смотрите видео

@kazakhballerz Real Madrid vs Kairat 30 сентября #kazakhstan #kairat #realmadrid #kazakhfootball #kairatrealmadritalmaty ♬ original sound - Made in

Кому-то из болельщиков удалось поближе увидеть футболистов "Королевского клуба", а также пообщаться с Килианом Мбаппе – лидером и форвардом "сливочных".

Фанат пообщался с Мбаппе: смотрите видео

@_djadjiev Встретили #реалмадрид в Алмате #алматы # реал #кайратреал #футбол #матч ♬ оригинальный звук - _djadjiev

Отметим, что Реал полностью арендовал все 277 номеров в отеле, которые в среднем стоят 375 – 650 долларов. "Королевский клуб" принял это решение, чтобы игроки команды могли спокойно готовиться к матчу с Кайратом.

Игра против Реала привлекла большое внимание не только местной публики – вся страна собирается посмотреть противостояние Кайрата с "бланкос". Ожидается, что матч Лиги чемпионов принесет около 2 – 3 миллиардов тенге – примерно 6 миллионов евро.

"Королевский клуб" уже провел тренировку перед матчем. На подготовку к матчу смогли посетить только журналисты и фотографы.

Реал провел тренировку на стадионе: смотрите видео

@t_al1sher #ҚайратРеалМадрид ♬ 0o_.faisal_sharifi._o0 - FaisaL

Стоит отметить, Кайрат также организовал встречу Килиана Мбаппе с мальчиком Санжаром с ДЦП. Французский форвард тепло поздоровался с юным болельщиком и поддержал его, оставил автограф и сделал совместное фото.

Мбаппе встретился с Санжаром: смотрите видео

@toppress_kz Сегодня на тренировке в Алматы игроки мадридского «Реала» уделили внимание своему юному казахстанскому фанату — Санжару. #реалмадрид #килианмбаппе #алматыреал #кайратреал ♬ оригинальный звук - Toppress

Интересно, что местные бизнесмен Турсенгали Алагузов решили замотивировать Кайрат на матч с Реалом. Предприниматель пообещал автомобиль каждому футболисту в случае победы над "Королевским клубом".

Алагузов пообещал подарить авто игрокам Кайрата: смотрите видео

@imediacom Алагузов подарит игрокам «Кайрата» авто, если они выиграют у «Реала». Бизнесмен Турсен Алагузов сделал громкое заявление: в случае победы алматинского «Кайрата» над мадридским «Реалом» 30 сентября в матче Лиги чемпионов он подарит футболистам по автомобилю. Видео с обещанием опубликовала его супруга, продюсер Баян Максаткызы. #IMediacomkz #казахстан #реалмадрид #кайрат #лигачемпионов ♬ UEFA Champions League Legacy Anthem - UEFA & Tony Britten

Что известно о матче Кайрат – Реал?

  • Матч Кайрат – Реал в рамках второго тура Лиги чемпионов 2025/2026 стартует в 19:45 по киевскому времени.

  • Стадион "Центральный" будет принимать матч между Кайратом и Реалом. Арена, которая насчитывает 23 804 места будет забита полностью.

  • Отметим, что Кайрат впервые квалифицировался в Лигу чемпионов в этом сезоне. В плей-офф турнира казахстанский клуб победил Селтик из Шотландии в серии пенальти – 3:2.

  • Иностранные журналисты были шокированы перед матчем Кайрайт – Реал. Работники медиа удивил ужасное состояние санузла на стадионе в Алматы.