Украинский теннисист обратился к Трампу после обстрела Кривого Рога

Украинский теннисист Александр Долгополов отреагировал на атаку России по Кривому Рогу. Он обратился к Дональду Трампу.

В пятницу, 4 апреля, россияне совершили очередной террористический акт. Они нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, из-за чего погибли более 10 человек.

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Реакция Долгополов на удар по Кривому Рогу

Украинский теннисист обратился к президенту США после ракетного обстрела, пишет 24 канал со ссылкой на X Александра Долгополова.

Спасибо нынешней администрации США за то, что неоднократно срывали помощь Украине. Спасибо Илону за продвижение российских нарративов. Спасибо за 24 часа "мира". Спасибо за "перемирие". Эй, Дональд Трамп, похоже, у тебя нет никаких козырей. Путину все равно, да? 6 погибших детей,

– написал теннисист.

Отметим, что в Кривом Роге уже завершены спасательные работы. Известно уже о 18 погибших, среди которых девять детей, а также более 60 пострадавших. Также повреждены около 20 многоэтажек и более 30 автомобилей.