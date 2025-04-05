В пятницу, 4 апреля, россияне совершили очередной террористический акт. Они нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, из-за чего погибли более 10 человек.

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Как Гераскевич отреагировал на обстрел

В своих соцсетях скелетонист распространил видеокадры, на которых видны последствия российской атаки на Кривой Рог, пишет 24 канал со ссылкой на X Владислава Гераскевича.

Российские спортсмены поддерживают это. Если вы поддерживаете возвращение российских спортсменов в международный спорт, то вы закрываете глаза на эти обстрелы, а также на участие российских спортсменов в военной пропаганде и самой войне,

– сказал Владислав Гераскевич.

Отметим, что в Кривом Роге уже завершены спасательные работы. Известно уже о 18 погибших, среди которых девять детей, а также более 60 пострадавших. Также повреждены около 20 многоэтажек и более, чем 30 автомобилей.