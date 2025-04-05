Во время выполнения боевого задания погиб Тарас Цушко. Жизнь украинского альпиниста оборвалась 2 апреля 2025 года, сообщает 24 канал со ссылкой на Федерацию альпинизма и скалолазания Украины.

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Что известно о Тарасе Цушко

Тарас Цушко был мастером спорта и членом альпинистского клуба "Одесса" и национальной сборной. Его считали одним из сильнейших альпинистов Украины.

Цушко был многократным чемпионом Украины и СНГ в нескольких классах восхождения: скальное, техническое и зимнее. Он совершил одни из самых сложных первопрохождений, покорив пики Ак-су, Слесова, Одессы, Асана и Бодханы.

Тарас Цушко также инструктором альпинизма в горах Кавказа и Памиро-Алая, где проводились тренировочно-учебные сборы. С началом полномасштабного вторжения Тарас стал на защиту Украины.

Тарас был доброжелательным, отзывчивым и надежным другом для всех альпинистов Одессы. Он мечтал о возрождении одесского альпинизма высоких достижений после окончания войны. Искренние соболезнования семье погибшего,

– говорится в сообщении федерации.

Прощание с Тарасом Цушко состоится 6 апреля. Отпевание запланировано на 11:00 в церкви вблизи Крыжановского кладбища.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким Тараса Цушко. Вечная слава Герою Украины!