Під час виконання бойового завдання загинув Тарас Цушко. Життя українського альпініста обірвалось 2 квітня 2025 року, повідомляє 24 канал із посиланням на Федерацію альпінізму та скелелазіння України.

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Що відомо про Тараса Цушко

Тарас Цушко був майстром спорту та членом альпіністського клубу "Одеса" та національної збірної. Його вважали одним з найсильніших альпіністів України.

Цушко був багаторазовим чемпіоном України та СНД у декількох класах сходження: скельне, технічне та зимове. Він здійснив одні з найскладніших першопроходжень, підкоривши піки Ак-су, Слєсова, Одеси, Асана та Бодхани.

Тарас Цушко також інструктором альпінізму у горах Кавказу та Паміро-Алая, де проводились тренувально-навчальні збори. З початком повномасштабного вторгнення Тарас став на захист України.

Тарас був доброзичливим, чуйним та надійним другом для всіх альпіністів Одеси. Він мріяв про відродження одеського альпінізму високих досягнень після закінчення війни. Щире співчуття сім'ї загиблого,

– йдеться у повідомленні федерації.

Прощання з Тарасом Цушко відбудеться 6 квітня. Відспівування заплановане на 11:00 у церкві поблизу Крижанівського цвинтаря.

Редакція 24 каналу висловлює щире співчуття рідним та близьким Тараса Цушка. Вічна слава Герою України!