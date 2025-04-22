"Он уже старый": украинский боксер высказался о непобедимом россиянине
- Александр Усик высказал свое мнение о 40-летнем российском боксере Артуре Бетербиеве, отметив, что он еще в хорошей форме.
- Александр Гвоздик ранее проиграл Бетербиеву техническим нокаутом, но выражал желание провести реванш.
Украинский боксер Александр Усик высказал свое мнение о россиянине Артуре Бетербиеве. Он также оценил его перспективы.
В 2019 году Александр Гвоздик встретился на ринге с россиянином Артуром Битербиевым. Тогда украинец проиграл техническим нокаутом.
Читайте также Даже не уговаривайте: российский чемпион мира не захотел драться с Усиком
Гвоздик о Битербиеве
Украинец признался, что смотрел его первый бой против Бивола, а относительно второго – то только хайлайты, пишет 24 канал со ссылкой на РБК-Украина.
Конечно, Бетербиев уже старый, но в этом бою он не был разбит, не нокаутирован и показал равный бой. То есть это были равные поединки, где победы одержали разные боксеры. Ему 40 лет, но он находится в неплохой форме, поэтому списывать не стоит,
– сказал Александр Гвоздик.
Справка. В последнем бою Александр Гвоздик победил Энтони Голлавея на вечере бокса в Калифорнии.
Напомним, что после поражения украинский боксер неоднократно выражал желание встретиться с Бетербиевым в реванше.