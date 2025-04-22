В 2019 году Александр Гвоздик встретился на ринге с россиянином Артуром Битербиевым. Тогда украинец проиграл техническим нокаутом.

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Гвоздик о Битербиеве

Украинец признался, что смотрел его первый бой против Бивола, а относительно второго – то только хайлайты, пишет 24 канал со ссылкой на РБК-Украина.

Конечно, Бетербиев уже старый, но в этом бою он не был разбит, не нокаутирован и показал равный бой. То есть это были равные поединки, где победы одержали разные боксеры. Ему 40 лет, но он находится в неплохой форме, поэтому списывать не стоит,

– сказал Александр Гвоздик.

Справка. В последнем бою Александр Гвоздик победил Энтони Голлавея на вечере бокса в Калифорнии.

Напомним, что после поражения украинский боксер неоднократно выражал желание встретиться с Бетербиевым в реванше.