"Все вопросы будут сняты 19 июля": промоутер Усика о реванше с Дюбуа

Промоутер Александра Усика, Александр Красюк, высказал свое мнение о реванше с Даниэлем Дюбуа. Он сказал, что все вопросы будут решены.

Недавно официально утвердили дату реванша Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Противостояние состоится 19 июля на "Уэмбли".

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Комментарий промоутера относительно реванша

Александр Красюк отметил, что бой решит все вопросы, пишет 24 канал со ссылкой на инстаграм промоутера.

Наконец это произошло. Все вопросы будут сняты 19 июля на "Уэмбли",

– написал Александр Красюк.

Первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в августе 2023 года.

Тогда украинец победил британца нокаутом в девятом раунде. Однако Дюбуа не признает своего поражения. В пятом раунде он пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя, а удар британца определили как "запрещенный". Дюбуа не соглашается с мнением рефери и жаждет реванша.