Уже с 9 октября в украинских кинотеатрах состоится премьера спортивной ленты "Несокрушимый". Накануне проката появились первые кадры противостояния Александра Усика и Дуэйна "Скала" Джонсона.

Kinomania Film Distribution предоставила "Трибуне" эксклюзивные кадры из боя Александра Усика против Дуэйна Джонсона. Украинский боксер сыграл роль земляка и бойца Игоря Волчанчина, а "Скала" побывал в образе американского бывшего бойца ММА Марка Керра, пишет 24 Канал.

Как Усик противостоял "Скале" в фильме "Несокрушимый"?

Лента уже собирает положительные отзывы за рубежом и сорвала свои первые аплодисменты на Венецианском фестивале. Также фильм "Несокрушимый" могут номинировать на премию Оскар. Об этом ранее сообщало издание BBC.

Видео с боя Усик – "Скала" в фильме "Несокрушимый"

Интересно, что звездный актер Дуэйн Джонсон набрал 14 килограммов мышечной массы, чтобы сняться в фильме. Также голливудская звезда кино рассказал в интервью talkSPORT о бое против Усика. Реслер признался, что почувствовал на себе всю силу Александра, ведь режиссер ленты Бенни Саффди решил не использовать каскадеров.

Что известно о противостоянии Волчанчина против Керра?

Волчанчин и Керр имеют за своими спинами два противостояния. Впервые бойцы сошлись в Pride 12 сентября 1999 года. В поединке не был определен победитель из-за запрещенных ударов коленями от украинского бойца.

Второй раз они сошлись в очной дуэли 23 декабря 2000 года. На этот раз Волчанчин праздновал победу по единогласному решению судей.

Трейлер фильма "Несокрушимый"