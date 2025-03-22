Мы на одном уровне, – Усик о боях с Фьюри

Украинский боксер Александр Усик рассказал о боях с Тайсоном Фьюри. Он оценил "Цыганского короля" как соперника.

В ночь с 21 на 22 декабря в Саудовской Аравии состоялся реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри. Британец проиграл украинцу единогласным решением судей.

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Что сказал Усик о Фьюри

Он отметил, что они с британцем провели 24 раунда с Тайсоном, это как целая жизнь, пишет 24 канал со ссылкой на AI Arabiya English.

Такое впечатление, будто провел 20 лет. Это был невероятный путь. Мы были на одном уровне с моим замечательным другом Тайсоном Фьюри,

– сказал Александр Усик.

Справка. 13 января Тайсон Фьюри объявил о завершении боксерской карьеры.

Напомним, что в первом бою победу также одержал украинский боксер. Тогда он победил раздельным решением судей.