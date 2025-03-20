В ночь с 21 на 22 декабря в Саудовской Аравии состоялся реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри. Британец проиграл украинцу единогласным решением судей.

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Усик об отношениях с Фьюри

Украинский чемпион отметил, что с Цыганским королем не общается, однако говорит о нем только в хорошем тоне, пишет 24 канал со ссылкой на AI Arabiya English.

Мы не общаемся с Тайсоном. Думаю, мы позже поговорим. Если честно, я скучаю по этому парню, по нашему боксу,

– сказал Александр Усик.

Напомним, что в первом бою победу также одержал украинский боксер. Тогда он победил раздельным решением судей.