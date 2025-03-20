В ніч з 21 на 22 грудня у Саудівській Аравії відбувся реванш Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі. Брит програв українцю одноголосним рішенням суддів.

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Усик про стосунки з Фʼюрі

Український чемпіон зазначив, що з Циганським королем не спілкується, однак говорить про нього тільки в хорошому тоні, пише 24 канал з посиланням на AI Arabiya English.

Ми не спілкуємось з Тайсоном. Думаю, ми згодом поговоримо. Якщо чесно, я сумую за цим хлопцем, за нашим боксом,

– сказав Олександр Усик.

Нагадаємо, що у першому бою перемогу також здобув український боксер. Тоді він переміг роздільним рішенням суддів.