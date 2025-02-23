Усик отреагировал на слова Фьюри о победе в реванше

Украинский боксер Александр Усик отреагировал на заявления Тайсона Фьюри относительно его победы во втором бою. Он не придает значения его словам.

В ночь на 22 декабря (по Киеву) в Саудовской Аравии состоялся реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри. Украинский боксер победил единогласным решением судей, однако "Цыганский король" с этим не согласен.

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Как Усик отреагировал на слова Фьюри

Украинец сказал, что для него слова британца не имеют значения, пишет 24 канал со ссылкой на DAZN.

Тайсон вел себя хорошо и уважительно. У нас был бой, и после него нет никаких проблем. Это спорт. Тайсон говорит, что выиграл? Это его проблема, не моя. Я его уважаю,

– заявил Александр Усик.

Напомним, что в первом бою судьи раздельным решением также отдали победу украинскому боксеру. Тогда "Цыганский король" также не был согласен с решением.