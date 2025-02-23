У ніч на 22 грудня (за Києвом) у Саудівській Аравії відбувся реванш Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі. Український боксер переміг одноголосним рішенням суддів, однак "Циганський король" з цим не згоден.

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Як Усик відреагував на слова Ф'юрі

Українець сказав, що для нього слова британця не мають значення, пише 24 канал з посиланням на DAZN.

Тайсон поводив себе добре і шанобливо. У нас був бій, і після нього немає жодних проблем. Це спорт. Тайсон каже, що виграв? Це його проблема, не моя. Я його поважаю,

– заявив Олександр Усик.

Довідка. Після реваншу з британським боксером Усик погодвся на другий бій з Даніелем Дюбуа, однак наразі невідомо, чи зустрінуться боксери в рингу.

Нагадаємо, що у першому бою судді роздільним рішенням також віддали перемогу українському боксеру. Тоді "Циганський король" також не був згоден з рішенням.