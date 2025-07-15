"Плохой парень": Усик сказал все, что думает о Фьюри, который поддержал друга Путина

Украинский боксер Александр Усик жестко высказался о Тайсоне Фьюри. Он обвинил его в поддержке российского функционера Умара Кремлева.

Александр Усик раскритиковал Тайсона Фьюри за его связи с Умаром Кремлевым. Украинец не понимает, почему "Цыганский король" становится на сторону таких людей, пишет 24 Канал со ссылкой на The Stomping Ground.

Читайте также "Это очень трудно": миллиардер Брэнсон сказал, кого поддерживает в реванше

Что сказал Усик о связях Фьюри с Кремлевым?

Украинец сказал, что ему не нравится "Цыганский король" из-за того, что тот поддерживает Умара Кремлева, который помогает убивать украинцев.

Это плохой парень. Это мое мнение. Но Тайсон поддерживает его. Это не мое дело, но это мое мнение. Этот русский парень помогает российским солдатам. Тайсон - не бедный парень, он богат, но я не знаю, почему он это делает. Я не осуждаю Тайсона, но я не знаю, что происходит. Тайсон хочет бесплатного боя?

– сказал Александр Усик.

Он также добавил, что трилогии с британцем не будет.

Интересно. Недавно стало известно, какие гонорары получат Александр Усик и Даниэль Дюбуа за реванш в Лондоне.

Напомним, что уже 19 июля состоится реванш Александра Усика и Даниэля Дюбуа.