Олександр Усик розкритикував Тайсона Фʼюрі за його зв’язки з Умаром Кремльовим. Українець не розуміє, чому "Циганський король" стає на бік таких людей, пише 24 Канал з посиланням на The Stomping Ground.

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Що сказав Усик про зв'язки Ф'юрі з Кремльовим?

Українець сказав, що йому не подобається "Циганський король" через те, що той підтримує Умара Кремльова, який допомагає вбивати українців.

Це поганий хлопець. Це моя думка. Але Тайсон підтримує його. Це не моя справа, але це моя думка. Цей російський хлопець допомагає російським солдатам. Тайсон — не бідний хлопець, він багатий, але я не знаю, чому він це робить. Я не засуджую Тайсона, але я не знаю, що відбувається. Тайсон хоче безплатного бою?

– сказав Олександр Усик.

Він також додав, що трилогії з британцем не буде.

Цікаво. Нещодавно стало відомо, які гонорари отримають Олександр Усик і Даніель Дюбуа за реванш у Лондоні.

Нагадаємо, що вже 19 липня відбудеться реванш Олександра Усика та Даніеля Дюбуа.