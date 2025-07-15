Мільярдер Річард Бренсон дав свій прогноз на реванш Усик – Дюбуа. Чоловік зазначив, що для нього це важкий вибір, пише 24 Канал з посиланням на Френка Воррена.

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Який прогноз дав Бренсон?

Мільярдер зазначив, що він британець і йому дуже важко зробити вибір на чиюсь користь.

Я також віддаю весь свій час підтримці України. Тому я просто скажу, що переможе найсильніший,

– сказав Річард Бренсон.

Цікаво. Нещодавно стало відомо, які гонорари отримають Олександр Усик і Даніель Дюбуа за реванш у Лондоні.

Нагадаємо, що перший бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа відбувся в серпні 2023 року. Тоді українець переміг британця нокаутом у дев'ятому раунді. Однак Дюбуа досі не визнає своєї поразки.