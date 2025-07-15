Реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року на іменитому стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Промоутер Френк Воррен розповів, скільки квитків залишилось на головну подію року, повідомляє 24 канал із посиланням на "Чемпіон".

Читайте також Подарунок доньки та культовий персонаж: як іграшковий віслюк став талісманом для Усика

Яка кількість квитків на реванш Усик – Дюбуа?

Френк Воррен повідомив, що на реванш Усик – Дюбуа розпродано вже понад 90 тисяч квитків. Зі слів промоутера, до вечора боксу на стадіоні "Вемблі" не має залишитись вільних місць.

Воррен наголосив, що у Великій Британії усі знають, хто такий Олександр Усик, тому з продажем квитків на бій не повинно бути проблем.

Він, по суті, переміг кожного британського боксера, тож тут його дуже добре знають. Він перемагав Даніеля, хоч це був і суперечливий бій. Але Дюбуа із того часу має дуже вдалу серію – три чудові перемоги над сильними суперниками,

– сказав Воррен.

Промоутер висловився щодо Даніеля Дюбуа. Френк Воррен не забув похвалити свого підопічного, підкресливши, що останній бій британського боксера зібрав 96 тисяч глядачів.

Френк Воррен заявив, що "Динаміт" молодий, а бій проти Короля хевівейту є найважливішим моментом у кар'єрі боксера. Зі слів промоутера, якщо британець переможе Олександра Усика, то на наступні поєдинки він швидко збиратиме повний "Вемблі".

Раніше повідомляли, що Тоні Белью зробив прогноз на реванш Усик – Дюбуа, який відбудеться 19 липня 2025 року. Колишній чемпіон світу розповів, що вперше станеться з українським чемпіоном.