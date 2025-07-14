За це звання будуть битися Олександр Усик і Даніель Дюбуа. Своєю думкою щодо майбутнього протистояння поділився колишній чемпіон світу Тоні Белью, повідомляє 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

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Який прогноз Белью на реванш Усик – Дюбуа?

Британець зробив дуже нетиповий прогноз. Він вважає, що український боєць уперше під час професійної кар'єри опиниться в нокдауні, проте все одно здобуде перемогу:

Усику доведеться вставати з канвасу після удару в голову в реванші, він впаде. Так, я справді думаю, що йому вперше доведеться вставати з підлоги. Але попри це Олександр все одно виконає роботу та здобуде перемогу.

Зазначимо, що це буде реванш між бійцями. У серпні 2023 року українець також побував на канвасі, але через заборонений удар, тож нокдаун не було зафіксовано. Тоді Усик здобув перемогу технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Довідка. Реванш між зірковими супертяжами відбудеться на стадіоні "Вемблі". Він розпочнеться не раніше 23:00 за київським часом.

Нагадаємо, що напередодні Олександр Усик завершив свій тренувальний табір. Він опублікував фото з командою, зазначивши, що вони готові вирушати у столицю Англії на битву з Дюбуа.