Український боксер готувався до титульного поєдинку у тренувальному таборі в Іспанії. Він закінчив цей етап підготовки, повідомляє 24 Канал із посиланням на інстаграм Олександра Усика.

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Підготовка Усика до Дюбуа завершена

Об'єднаний чемпіон світу в соцмережах виклав фото з командою. Він заявив, що вони готові вирушати у столицю Англії, де відбудеться бій за абсолют.

Наступна зупинка: Лондон,

– написав Усик



Команда Усика готова вирушати на битву з Дюбуа / Фото з соцмереж боксера

Зазначимо, що поєдинок Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня на легендарному стадіоні "Вемблі". Це буде реванш між боксерами. У першому бою українець переміг "Динаміта" технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Довідка. Попереду на боксерів очікує медіатиждень, протягом якого буде проведено чимало офіційних заходів. Він розпочнеться у середу, 16 липня, коли зіркові супертяжі з'являться перед камерами для відкритого тренування.

Нагадаємо, що напередодні Олександр Усик назвав найкращого боксера сучасності. Він виділив бійця, який ставав чемпіоном світу в чотирьох вагових категоріях.