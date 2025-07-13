Украинский боксер готовился к титульному поединку в тренировочном лагере в Испании. Он закончил этот этап подготовки, сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Александра Усика.

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Подготовка Усика к Дюбуа завершена

Объединенный чемпион мира в соцсетях выложил фото с командой. Он заявил, что они готовы отправляться в столицу Англии, где состоится бой за абсолют.

Следующая остановка: Лондон,

– написал Усик



Команда Усика готова отправляться на битву с Дюбуа / Фото из соцсетей боксера

Отметим, что поединок Усик – Дюбуа состоится 19 июля на легендарном стадионе "Уэмбли". Это будет реванш между боксерами. В первом бою украинец победил "Динамита" техническим нокаутом в девятом раунде.

Справка. Впереди боксеров ожидает медианеделя, в течение которой будет проведено немало официальных мероприятий. Она начнется в среду, 16 июля, когда звездные супертяжи появятся перед камерами для открытой тренировки.

Напомним, что накануне Александр Усик назвал лучшего боксера современности. Он выделил бойца, который становился чемпионом мира в четырех весовых категориях.