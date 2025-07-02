Уже через несколько недель в Лондоне состоится самый ожидаемый боксерский бой в 2025 году. 19 июля на стадионе "Уэмбли" сойдутся Александр Усик и Даниэль Дюбуа, сообщает 24 Канал.

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Где смотреть бой Усик – Дюбуа

Поединок Александра Усик – Даниэль Дюбуа онлайн можно будет увидеть в Украине. Официальным вещателем встречи является компания DAZN, но на территории нашей страны будет другой транслятор.

Медиасервис Megogo получил права на показ в Украине вечера бокса в Лондоне. Именно бой-реванш между украинцем и британцем будет главным событием этого мероприятия.



Прямая трансляция боя Усик – Дюбуа 2 / фото Megogo

Весь файткард вечера будет доступен по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL". Вечер бокса начнется в 19:00 по киевскому времени.

Андеркард стартует в 20:30. В первом его бою сойдутся два украинских боксера – Андрей Новицкий против Владислава Сиренко. Также в ринг выйдет и Даниэль Лапин.

Боксер сразится за титулы IBF и WBA Continental в полутяжелом весе против британца Льюиса Эдмонсона. Главный бой вечера начнется ориентировочно в 23:30 по киевскому времени

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Что известно о бое Усик – Дюбуа

Напомним, что в бою между Усиком и Дюбуа определится новый абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе. В прошлом году им стал Александр, но позже уступил титул IBF в пользу победителя боя Дюбуа – Хргович.

Сам же Усик сохранил пояса WBC, WBO, WBA и IBO во встрече против Тайсона Фьюри. В целом же Усик остается непобедимым боксером на профессиональном уровне.

Украинец выиграл 23 из 23-х поединков. В одном из них Усик уже побеждал Дюбуа в 2023 году. Тогда англичанин запомнился грязным ударом ниже пояса. В конце концов Александр оправился и нокаутировал соперника в девятом раунде.