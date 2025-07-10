Сейчас оба боксера заканчивают подготовку в тренировочных лагерях и впереди их ожидает медианеделя. Организаторы предстоящей битвы определились с расписанием мероприятий, которые будут предшествовать поединку, сообщает 24 Канал со ссылкой на Queensberry Promotions.
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Дата и время мероприятий перед реваншем Усик – Дюбуа
Сначала бойцы проведут открытые тренировки, которые состоятся 16 июля. После этого они дважды встретятся на пресс-конференции и церемонии взвешивания, которые будут сопровождаться битвами взглядов.
А уже 19 июля наступит тот самый день, когда вся боксерская общественность будет следить за поединком звездных супертяжей в Лондоне на легендарной арене "Уэмбли". Боксеры выйдут на ринг, где будут соревноваться за все основные пояса супертяжелой весовой категории – WBA, WBC, WBO и IBF.
Расписание медиамероприятий перед битвой Усик – Дюбуа (киевское время)
- 16 июля, 18:00. Открытая тренировка
- 17 июля, 15:00. Пресс-конференция, после которой состоится первая битва взглядов
- 18 июля, 17:00. Церемония взвешивания и финальная дуэль взглядов
- 19 июля, ориентировочно 23:30. Начало реванша Усик – Дюбуа
Отметим, что это будет второе очное противостояние между действующими чемпионами мира. Впервые они дрались во Вроцлаве в августе 2023 года. Тогда украинец одолел "Динамита" техническим нокаутом.
Смотрите видеообзор боя Усик – Дюбуа
К слову. После первой очной битвы Александр Усик дважды одолел до того непобедимого Тайсона Фьюри. Даниэль Дюбуа же за это время трижды выходил на ринг, где побеждал Джаррела Миллера, Филиппа Хрговича и Энтони Джошуа.
Ранее стало известно, кто покажет реванш Усик – Дюбуа в Украине. Вечер бокса начнется в 19:00 по киевскому времени и будет доступен для просмотра в полном объеме.