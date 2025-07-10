Наразі обидва боксери закінчують підготовку у тренувальних таборах і попереду на них очікує медіатиждень. Організатори майбутньої битви визначилися з розкладом заходів, які передуватимуть поєдинку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Queensberry Promotions.
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Дата та час заходів перед реваншем Усик – Дюбуа
Спочатку бійці проведуть відкриті тренування, які відбудуться 16 липня. Після цього вони двічі зустрінуться на пресконференції та церемонії зважування, які будуть супроводжуватися битвами поглядів.
А вже 19 липня настане той самий день, коли вся боксерська спільнота слідкуватиме за поєдинком зіркових супертяжів у Лондоні на легендарній арені "Вемблі". Боксери вийдуть на ринг, де змагатимуться за всі основні пояси надважкої вагової категорії – WBA, WBC, WBO та IBF.
Розклад медіазаходів перед битвою Усик – Дюбуа (київський час)
- 16 липня, 18:00. Відкрите тренування
- 17 липня, 15:00. Пресконференція, після якої відбудеться перша битва поглядів
- 18 липня, 17:00. Церемонія зважування та фінальна дуель поглядів
- 19 липня, орієнтовно 23:30. Початок реваншу Усик – Дюбуа
Зазначимо, що це буде друге очне протистояння між чинними чемпіонами світу. Вперше вони билися у Вроцлаві в серпні 2023 року. Тоді українець здолав "Динаміта" технічним нокаутом.
Дивіться відеоогляд бою Усик – Дюбуа
До слова. Після першої очної битви Олександр Усик двічі здолав до того непереможного Тайсона Ф'юрі. Даніель Дюбуа ж за цей час тричі виходив на ринг, де перемагав Джаррела Міллера, Філіпа Хрговича й Ентоні Джошуа.
Раніше стало відомо, хто покаже реванш Усик – Дюбуа в Україні. Вечір боксу розпочнеться о 19:00 за київським часом і буде доступний для перегляду в повному обсязі.