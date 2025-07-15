Реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля 2025 года на именитом стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, сколько билетов осталось на главное событие года, сообщает 24 канал со ссылкой на "Чемпион".

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Какое количество билетов на реванш Усик – Дюбуа?

Фрэнк Уоррен сообщил, что на реванш Усик – Дюбуа распродано уже более 90 тысяч билетов. По словам промоутера, к вечеру бокса на стадионе "Уэмбли" не должно остаться свободных мест.

Уоррен отметил, что в Великобритании все знают, кто такой Александр Усик, поэтому с продажей билетов на бой не должно быть проблем.

Он, по сути, победил каждого британского боксера, поэтому здесь его очень хорошо знают. Он побеждал Даниэля, хоть это был и спорный бой. Но Дюбуа с тех пор имеет очень удачную серию – три замечательные победы над сильными соперниками,

– сказал Уоррен.

Промоутер высказался относительно Даниэля Дюбуа. Фрэнк Уоррен не забыл похвалить своего подопечного, подчеркнув, что последний бой британского боксера собрал 96 тысяч зрителей.

Фрэнк Уоррен заявил, что "Динамит" молод, а бой против Короля хевивейта является важнейшим моментом в карьере боксера. По словам промоутера, если британец победит Александра Усика, то на следующие поединки он быстро будет собирать полный "Уэмбли".

Ранее сообщали, что Тони Белью сделал прогноз на реванш Усик – Дюбуа, который состоится 19 июля 2025 года. Бывший чемпион мира рассказал, что впервые произойдет с украинским чемпионом.