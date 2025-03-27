Я уже набрал вес, – Зубков о впечатлениях от жизни в Турции

Украинский футболист Александр Зубков высказался о жизни в Турции. В частности он рассказал о местных жителях.

В зимнее трансферное окно Александр Зубков перешел из Шахтера в Трабзонспор. Уже почти два месяца игрок проживает в Турции.

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Что сказал Зубков о жизни в Турции

Футболист сказал, что Трабзон – очень красивый город, там спокойно, и природа замечательная. Ему нравится город, а кебаб и пахлава очень вкусные, пишет 24 канал со ссылкой на Günebakış Haber.

Мы с женой нашли одно заведение, где постоянно покупали пирожные и пахлаву. Люди в Трабзоне очень дружелюбные, они постоянно предлагают мне сладости, и я уже даже немножко набрал вес. Люди в Турции очень гостеприимные, и я хочу ответить на поле их поддержке,

– сказал Александр Зубков.

Справка. В сезоне-2024/2025 украинский футболист сыграл 28 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.

Напомним, что Александр Зубков стал игроком Трабзонспора в начале февраля 2025 года.