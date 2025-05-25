Украинская бойчиха отреагировала на массированный обстрел России

Двукратная чемпионка Европы по вольной борьбе Алина Грушина-Акобия прокомментировала массированный обстрел России. Она поблагодарила ВСУ за работу.

25 мая Россия осуществила массированный обстрел территории Украины. Атака была комбинированной с использованием дронов и различных типов ракет.

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Грушина-Акоби о массированном обстреле

Бойчиха отреагировала на атаку России в своих соцсетях, пишет 24 канал со ссылкой на инстаграм Алины.

"Самая страшная ночь в моей жизни. Я думала, что остаться живой до утра просто невозможно... Россия убивает нас каждый день.

Спасибо Вооруженным силам Украины за то, что мы живы. Что спасаете нас каждый день от этой нечисти", – написала Алина Грушина-Акоби.

Отметим, что в результате российской атаки пострадали по меньшей мере 70 человек: 12 человек погибли, более 60 получили ранения. Под ударом оказались 13 регионов Украины.