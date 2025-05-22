Накануне спортивное сообщество всколыхнула очередная печальная новость. На фронте погиб титулованный марафонец Петр Шукалович, сообщает 24 Канал со ссылкой на Race Project.

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Новый "Ангел спорта"

Спортсмен защищал родную страну с 2015 года. Он воевал в составе четвертой бригады оперативного назначения имени Сергея Михальчука "Рубеж" Национальной гвардии Украины.

За последние два года Петр Шукалович дважды получал ранения. Это его не останавливало в желании защитить родную землю, поэтому после восстановления он каждый раз возвращался в строй.

У павшего воина остались жена, которая также служит в Силах обороны Украины, и маленькая дочь.

Отметим, что Шукалович был многократным победителем соревнований по бегу. В частности, он становился чемпионом Украины по марафонскому бегу и трижды выигрывал "Могрица экотрейл".

Даже во время войны он был предан спорту, пытался поддерживать форму и участвовал по возможности в соревнованиях. В частности, в 2024 году стал участником #RaceProject, где в эстафетном формате команда пыталась преодолеть марафонскую дистанцию на рекордном уровне.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным, друзьям и близким защитника Украины. Вечная память Петру Шукаловичу..

Напомним, что накануне стало известно о еще одной невосполнимой потере. На фронте погиб Илья Ковалев – 21-летний мастер спорта Украины по современному пятиборью.